Магаданскому мемориалу Маска скорби необходима серьезная реставрация. Монумент в течение недели осматривали реставраторы из Петербурга, сообщает ГТРК Магадан.

Магаданскому мемориалу "Маска скорби" необходима серьезная реставрация. Монумент в течение недели осматривали реставраторы из Петербурга, сообщает ГТРК "Магадан".Специалисты, которых пригласила мэрия города, изучили состояние памятника и увезли с собой необходимые для дальнейших работ пробы. Теперь можно будет более детально исследовать состояние мемориала для будущей реставрации. На первом этапе реставраторы уже обнаружили проблемные места, это фундамент и кровля памятника. Также ремонт понадобится фигурам на монументе: плачущей девочке и распятому Иисусу Христу.Возможно, из-за нарушения технологий внутри памятника образовалась коррозия, прокомментировал ситуацию мэр Магадана Юрий Гришан. Теперь необходимо понять, сколько средств понадобится на ремонтные работы и подготовить документы для их получения.Автором мемориала, посвящённого памяти жертв политических репрессий, является Эрнст Неизвестный. По его задумке, памятник "Треугольник скорби" должен был появиться в трех российских городах. В Магадане и Екатеринбурге цель была достигнута, в Воркуте "Маску скорби" так и не установили.