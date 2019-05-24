Яна Рудковская объявила о важном событии. Она даже не сдержала эмоций.

Яна Рудковская объявила о важном событии. Она даже не сдержала эмоций.О важном событии в жизни Яна Рудковская объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Музыкальный продюсер обнародовала фотографию, на которой запечатлена с двумя привлекательными юношами. У обоих красные ленты через плечо с надписью "Выпускник-2019". "Выросли мальчики, а мама даже всплакнула на последнем звонке сегодня у выпускников школы -Андрея и Николая Батуриных ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Яна Рудковская, отметив в посте хэштегом слова "гордая мама".Подписчики немедленно отреагировали на сообщение музыкального продюсера. В том числе и знаменитости. "Красавцы", – коротко написала телеведущая Лера Кудрявцева. "Вау! Как один миг", – признался поп-король Филипп Киркоров. "Ого! Поздравляю! Удачи в новой взрослой жизни! ♥️", – пожелала певица Юлианна Караулова. "Какие у тебя симпатичные ребята 😍 поздравляю !!!! 🎉" – высказалась модель Елена Перминова.Не осталась в стороне даже ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева. "Какие прекрасные парни!! Красивые оба. С независимостью и любовью в глазах", – подметила лицо Первого канала. Отметим, что старший, 17-летний Андрей, не является родным сыном . Об этом объявила она сама.Настоящей матерью юноши является вторая жена Виктора Батурина Юлия Салтовец, предшественница . Несколько лет назад разразился скандал после того, как Салтовец заявила, будто сына из роддома украл Виктор Батурин, а Рудковскую обвинила в том, что та будто бы не давала ей общаться с сыном.