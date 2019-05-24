Телеведущая Анфиса Чехова стала гостьей Бориса Корчевникова.
В программе Судьба человека телеканала Россия 1 знаменитость рассказала о личной
жизни, показала несколько асан йоги, а после получила предложение руки и сердца.
Телеведущая Анфиса Чехова стала гостьей Бориса Корчевникова.
В программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1" знаменитость рассказала о личной
жизни, показала несколько асан йоги, а после получила предложение руки и сердца.
В студии ток-шоу Борис Корчевников признался светской
львице, что, будучи подростком, обожал передачи с ее участием. Особо его фантазию
будоражили выпуски проекта "Секс с Анфисой Чеховой". По словам шоумена, его
гостья с тех пор совсем не изменилась. "Вы прекрасны! Вы потрясающе выглядите",
– восхищался ведущий шоу "Судьба человека".
41-летняя светская львица рассказала, что сохранить молодость
ей помогает здоровый образ жизни и занятия йогой. Анфиса даже уговорила Бориса вместе
попробовать самые простые позы. Корчевников с удовольствием откликнулся на
предложение Чеховой: послушно вставал на карачки, выгибал спину и стоял на
одной ноге.
После ведущий программы "Судьба человека" выяснил, что его
гостья испытывает интерес к нумерологии. По словам Чеховой, благодаря этой
системе она "просчитала" себе новое имя и добилась успеха.
Родители нарекли светскую львицу Александрой и нежно
называли Шурочкой. Однако собственное имя будущую знаменитость не устраивало,
ей казалось, что оно приносит одни несчастья, так Александра Корчунова стала
Анфисой Чеховой.
В сегодняшнем выпуске
программы "Судьба человека" знаменитость рассказала об отношениях с актером Гурам
Баблишвили. "Влюбилась без памяти. Это была любовь, от которой не отмахаться. Он
очень дикий был, гордый. Укрощала его со страшной силой. Он был совершенно не
готов к отношениям. А я всегда готова", – призналась Анфиса Чехова.
По словам телеведущей, Гурама раздражало, что его
возлюбленную многие считают секс-символом. Он требовал от избранницы
покорности, преданности и скромности.
"Ему не нравилось все, начиная от моего
декольте глубокого и заканчивая моим лидерским темпераментом", – поделилась
Анфиса.
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили поженились только через пять лет после начала романа. К сожалению, через два года после роскошной свадьбы этот брак рухнул. В студииАнфиса Чехова призналась, что муж изменял ей.
Знаменитость также рассказала, что родственники Баблишвили не готовы были принять ее. Рядом с сыном они хотели видеть невинную девушку
из Грузии, а не сексуальную теледиву. Поэтому, когда она забеременела, ситуация
накалилась. Чехова призналась, что мамам женихов никогда не нравилась. По
словам светский львицы, она полностью завладевает вниманием мужчины, и это
вызывает ревность.
Ведущий программы Борис Корчевников отметил, что его мама также недолюбливала
его невест, однако для Анфисы, скорее всего, сделает исключение. "Это пока я не
стала вашей женой", – улыбнулась светская львица. После шоумен добавил, что родительница
так сильно хочет женить его, что уже на все согласна. Борис намекнул, что гостья может рассматривать это как предложение руки и сердца.