Телеведущая Анфиса Чехова стала гостьей Бориса Корчевникова. В программе Судьба человека телеканала Россия 1 знаменитость рассказала о личной жизни, показала несколько асан йоги, а после получила предложение руки и сердца.

Телеведущая Анфиса Чехова стала гостьей Бориса Корчевникова.В программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1" знаменитость рассказала о личнойжизни, показала несколько асан йоги, а после получила предложение руки и сердца.В студии ток-шоу Борис Корчевников признался светскойльвице, что, будучи подростком, обожал передачи с ее участием. Особо его фантазиюбудоражили выпуски проекта "Секс с Анфисой Чеховой". По словам шоумена, егогостья с тех пор совсем не изменилась. "Вы прекрасны! Вы потрясающе выглядите",– восхищался ведущий шоу "Судьба человека".41-летняя светская львица рассказала, что сохранить молодостьей помогает здоровый образ жизни и занятия йогой. Анфиса даже уговорила Бориса вместепопробовать самые простые позы. Корчевников с удовольствием откликнулся напредложение Чеховой: послушно вставал на карачки, выгибал спину и стоял наодной ноге.После ведущий программы "Судьба человека" выяснил, что егогостья испытывает интерес к нумерологии. По словам Чеховой, благодаря этойсистеме она "просчитала" себе новое имя и добилась успеха.Родители нарекли светскую львицу Александрой и нежноназывали Шурочкой. Однако собственное имя будущую знаменитость не устраивало,ей казалось, что оно приносит одни несчастья, так Александра Корчунова сталаАнфисой Чеховой.В сегодняшнем выпускепрограммы "Судьба человека" знаменитость рассказала об отношениях с актером ГурамБаблишвили. "Влюбилась без памяти. Это была любовь, от которой не отмахаться. Оночень дикий был, гордый. Укрощала его со страшной силой. Он был совершенно неготов к отношениям. А я всегда готова", – призналась Анфиса Чехова.По словам телеведущей, Гурама раздражало, что еговозлюбленную многие считают секс-символом. Он требовал от избранницыпокорности, преданности и скромности."Ему не нравилось все, начиная от моегодекольте глубокого и заканчивая моим лидерским темпераментом", – поделиласьАнфиса.Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили поженились только через пять лет после начала романа. К сожалению, через два года после роскошной свадьбы этот брак рухнул. В студииАнфиса Чехова призналась, что муж изменял ей.Знаменитость также рассказала, что родственники Баблишвили не готовы были принять ее. Рядом с сыном они хотели видеть невинную девушкуиз Грузии, а не сексуальную теледиву. Поэтому, когда она забеременела, ситуациянакалилась. Чехова призналась, что мамам женихов никогда не нравилась. Пословам светский львицы, она полностью завладевает вниманием мужчины, и этовызывает ревность.Ведущий программы Борис Корчевников отметил, что его мама также недолюбливалаего невест, однако для Анфисы, скорее всего, сделает исключение. "Это пока я нестала вашей женой", – улыбнулась светская львица. После шоумен добавил, что родительницатак сильно хочет женить его, что уже на все согласна. Борис намекнул, что гостья может рассматривать это как предложение руки и сердца.