Глава политического совета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук не станет участвовать в международных переговорах по Донбассу при новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском.

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не станет участвовать в международных переговорах по Донбассу при новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском.Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин. По его словам, глава политического совета оппозиционной партии не видит смысла участвовать в переговорном процессе по Донбассу, поскольку его не существует, сообщает ТАСС. Особенно актуальным считает это пресс-секретарь в контексте того, что Зеленский 23 мая заявил о том, что не собирается вести переговоры с Россией. "Если нет переговорного процесса, то что там делать? Он (Медведчук) не видит себя в этом вакууме", — рассказал Олег Бабанин.Сам Виктор Медведчук ранее пояснил, что не может представлять интересы новой власти в переговорах с Россией, учитывая позицию Зеленского "по ряду принципиальных вопросов". По его словам, он выступает за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит мирному плану политика, предусматривающему автономию для этих территорий.Медведчук добавил, что новоизбранный президент выступает против особого статуса для Донбасса, против амнистии для граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях. Также, по словам политика, Зеленский утверждает, что между Украиной и Россией осталась одна граница, с чем Медведчук категорически не согласен. По мнению главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне", — сообщает издание "Взгляд".Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан высказался, что Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Российской Федерацией.