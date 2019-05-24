О беде рассказал на своей странице в Instagram
актер, друг артистки Татьяны Васильевой Станислав Садальский. Он опубликовал пост
по просьбе сына Васильевой Филиппа.
О беде рассказал на своей странице в Instagram
актер, друг артистки Татьяны Васильевой Станислав Садальский. Он опубликовал пост
по просьбе сына Васильевой Филиппа.
Наследник актрисы
поделился случившимся с ним несчастьем. "Только что сделали укол в глаз и
положили в больницу...", – констатировал мужчина.
Филипп Васильев решил
донести до пользователей Сети свою печальную историю, чтобы они хорошо задумались
перед тем, как сильно худеть. "Предупреждение. Диетами сегодня никого не
удивишь. Худеют почти все и по разным причинам. При этом немногие учитывают то,
что радикальное изменение рациона может серьезно подорвать здоровье и даже
привести к летальному исходу", – заявил наследник Татьяны Васильевой.
Актер рассказал, что сидел
на низкокалорийной (2000 калорий в день) диете, благодаря чему похудел на 40 килограммов.
На снимке Филипп Васильев действительно выглядит не просто худым, а иссохшим.
"Думаю, как следствие
пошло кровоизлияние, и мой глаз перестал видеть... Спасибо 67 больнице на
Саляма Адиля, очень надеюсь, что вернут зрение", – резюмировал .
Пользователи соцсети были шокированы этой новостью и поддержали артиста,
пожелав ему скорейшего выздоровления.
Кроме того, поклонники
попросили подробнее описать диету , чтобы не повторить его
ошибку. Многие вообще не поняли, для чего актер с нормальным телосложением
истязал организм.