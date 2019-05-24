О беде рассказал на своей странице в Instagram актер, друг артистки Татьяны Васильевой Станислав Садальский. Он опубликовал пост по просьбе сына Васильевой Филиппа.

О беде рассказал на своей странице в Instagramактер, друг артистки Татьяны Васильевой Станислав Садальский. Он опубликовал постпо просьбе сына Васильевой Филиппа.Наследник актрисыподелился случившимся с ним несчастьем. "Только что сделали укол в глаз иположили в больницу...", – констатировал мужчина.Филипп Васильев решилдонести до пользователей Сети свою печальную историю, чтобы они хорошо задумалисьперед тем, как сильно худеть. "Предупреждение. Диетами сегодня никого неудивишь. Худеют почти все и по разным причинам. При этом немногие учитывают то,что радикальное изменение рациона может серьезно подорвать здоровье и дажепривести к летальному исходу", – заявил наследник Татьяны Васильевой.Актер рассказал, что сиделна низкокалорийной (2000 калорий в день) диете, благодаря чему похудел на 40 килограммов.На снимке Филипп Васильев действительно выглядит не просто худым, а иссохшим."Думаю, как следствиепошло кровоизлияние, и мой глаз перестал видеть... Спасибо 67 больнице наСаляма Адиля, очень надеюсь, что вернут зрение", – резюмировал .Пользователи соцсети были шокированы этой новостью и поддержали артиста,пожелав ему скорейшего выздоровления.Кроме того, поклонникипопросили подробнее описать диету , чтобы не повторить егоошибку. Многие вообще не поняли, для чего актер с нормальным телосложениемистязал организм.