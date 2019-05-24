Компания СК Мост, председателем совета директоров которой является Руслан Сулимович Байсаров, завершила строительство порта Сабетта на полуострове Ямал.

Компания СК "Мост", председателем совета директоров которой является , завершила строительство порта Сабетта на полуострове Ямал.Поднятая целина Руслана Байсарова"В этих местах технологии подчиняются удаче" говорил о землях Арктики британский офицер Фрэнсис Крозье еще в 19 веке. Шли годы, прогресс уносил эти самые технологии все дальше вперед, но заключение участника шести арктических и антарктических исследовательских экспедиций не потеряло и толики своей актуальности.Подтвердить это могут специалисты компании СК "Мост" и лично председатель совета директоров , которые столкнулись со всей тяжестью работы в суровых условиях полуострова Ямал. В частности, не так давно они завершили многолетнее строительство порта Сабетта.С чистого листаСтроительство морских ворот в деревне Сабетта компания Байсарова начала летом 2012 года с абсолютного нуля. И речь не об отсутствии удобств или устаревших коммуникациях – на побережье не было самой элементарной транспортной инфраструктуры. Налаживанием и ведением работы занимались под диктовку климатических условий Заполярья.Подготовительный этап занял два года. Сначала нужно было обеспечить возможность поставки необходимых материалов, для чего в ограниченные сроки короткого арктического лета рабочие провели углубление дна. За этот период они проложили технологический канал длиной порядка четырех километров, шириной двести сорок метров и отметкой дна и акватории вспомогательных причалов в минус двенадцать с половиной метров. Благодаря этому первые грузовые корабли подошли к берегам Сабетты уже осенью 2013 года.Основной этап строительства пришелся на 2014 – 2018 годы, и то лишь в периоды погодной благосклонности. Тогда специалисты СК "Мост" Руслана Байсарова активно продолжали углубление дна, завершили возведение объектов береговой инфраструктуры и основных гидротехнических сооружений порта и акватории. Помимо этого, удалось запустить навигационную систему управления судами, а также глобальную морскую систему связи на случай чрезвычайных ситуаций.Отдельное внимание уделялось экологичности строительства. Для минимизации вмешательства в природный комплекс полуострова, специальная рабочая группа регулярно анализировала состояние окружающей среды. Кроме того, совершенно все запланированные работы заранее согласовывались с представителями природоохранных служб.Порт новых возможностейВысокий уровень качества услуг группы компаний был отмечен многими независимыми специалистами и самим заказчиком строительства – федеральным предприятием "Росморпорт". Они подчеркнули в том числе экономическую важность проекта, присущую большинству проектов Руслана Байсарова – по своей сути они рассчитаны на подъем экономики регионов, рост оборотов внешней торговли, всестороннее расширение инвестиционного сотрудничества, развитие приграничных зон. Байсаров курирует проекты не только в Ямало-Ненецком автономном округе, но и других областях Сибири и Дальнего Востока.Если говорить конкретно о проекте "Ямал СПГ", куда входит инвестпроект Байсарова, то уже на 2020 год предусмотрено ежегодное экспортное производство порядка 16,5 миллионов тонн сжиженного природного газа и до 1,2 миллионов тонн газового конденсата. Запланированный темп позволит всего за 10 лет довести долю Российской Федерации на рынке сжиженного природного газа до 15%.Особые надежды возлагаются Южно-Тамбейское месторождение, где в настоящий момент ведётся разбитое на три очереди строительство завода. Запуск последней очереди приходится как раз на текущий год, а первая технологическая линия начала производство уже в последнем квартале 2017 года.Собственно, для слаженной бесперебойной поставки газа группа компаний Руслана Байсарова и построила морской порт Сабетта. Однако потенциал его терминалов гораздо шире – через них по Северному морскому пути будет осуществляться не только транспортировка СПГ, но и отправка многих других грузов, оборот которых с каждым годом будет только расти.Руслан Байсаров "открывает" РоссиюРуслан Сулимович Байсаров приобрел контрольный пакет акций и встал во главе совета директоров СК "Мост" в 2016 году. За годы его работы портфолио компании существенно расширилось – туда добавились успешные кейсы с социально значимыми объектами государственной важности.В частности, строительство моста на остров Русский в преддверии проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прокладка автомобильных и железнодорожных путей в Краснодарском крае к XXII Зимним олимпийским играм в Сочи. Из числа актуальных объектов, где исполнителем выступает СК "Мост", можно назвать и два трансграничных моста через Амур: железнодорожный "Нижнеленинское – Тунцзян" и автодорожный экстрадозный "Благовещенск – Хэйхе".К слову, кампании федерального масштаба ведёт и собственная организация Руслана Сулимовича Байсарова – "Тувинская энергетическая промышленная корпорация". В частности, работает по лицензии на освоение Элегестского угольного месторождения. При этом непосредственно добыча угля составляет лишь малую часть всего сопряжённого комплекса работ.В рамках проекта Байсаров строит железнодорожную магистраль "Элегест-Кызыл-Курагино" (первая в Туве железная дорога), перевалочный терминал в морском порту на Дальнем Востоке. Предусмотрена даже организация археологической экспедиции для предотвращения возможной утери важных артефактов, которые по мнению учёных из Русского географического общества могут находиться на пути трассы. При участии Байсарова ведется также строительство Второго байкальского тоннеля на границе Иркутской области и Бурятии.