В парижском отеле у экс-кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате украден бриллиант, который оценивается в 45 миллионов евро. Его подменили двое неизвестных, которые представились российскими экспертами по оценке драгоценностей.

В парижском отеле у экс-кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате украден бриллиант, который оценивается в 45 миллионов евро. Его подменили двое неизвестных, которые представились российскими экспертами по оценке драгоценностей.По словам Марии-Мадлен Диубате, в отель, где она остановилась, пришли двое мужчин. Они представились геммологами из России, которых пригласила сама женщина, чтобы оценить стоимость бриллианта.Мужчины произвели оценку драгоценного изделия, обозначив его цену в 45 миллионов евро, в доказательство чего даже предоставили политику из Гвинеи сертификат. Затем мошенники отдали владелице коробку с бриллиантом, предварительно положив в нее подделку.В тот момент, когда Мария-Мадлен Диубате обнаружила подмену, преступники уже скрылись, сообщает французское издание France Bleu. Инцидент случился в понедельник, 20 мая. Столичная полиция начала расследование дела в среду, 22 мая. Пока никакой информации о похитителях бриллианта нет.Столица Гвинеи Конакри, откуда родом Мария-Мадлен Диубате, является одной из ведущих стран-производителей алмазов в мире.