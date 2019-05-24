Звезда советского кино дала большое интервью. Михаил Боярский стал героем YouTube-проекта А поговорить?.

Звезда советского кино дала большое интервью. МихаилБоярский стал героем YouTube-проекта "А поговорить?".Беседуя с ведущей Ириной Шихман, артист ответил на вопрос, какойиз ролей дочери Елизаветы он гордится. Слова Михаила Боярского удивилисобеседницу."Да никакой не горжусь. Че мне гордиться. Пускай самаразбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я простоочень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, сто все, чем оназанималась – это романтическая юность", – высказалась знаменитость.Боярский отметил, что главное предназначение женщины – это дети.Наличие отпрысков, по его мнению, делает ее полноценной."Я не видел счастливых актрис, даже Быстрицкую взять, нидетей, ни достойного ухода, мучение и одиночество", – рассуждал о судьбе дочери Боярский.После Михаил Сергеевич сообщил, что он сексист. Артист считает,что женщины не способны на глобальные поступки и переубедить его в этом сложно. Послеон добавил, что свое мнение никому не пытается навязать.Рассказал Боярский и о жене Ларисе Луппиан. Актер отметил,что его супруга самодостаточный человек. По мнению артиста, женщина не должнабыть "при муже". Дамы, которые получили место в обществе благодаря замужеству,а не личным достижениям, не вызывают уважения у . Он рад, что его избранницане из их числа."Я не являюсь ее подпоркой и костылем, а вот она для меня является.Но она никогда бы не согласилась быть "женой Боярского", – отметил МихаилСергеевич.Артист не стал скрывать, что жизни без любимой непредставляет, однако о своей любви жене никогда не говорит. Помнению Боярского, чувства доказывается не словами, а делом. Себя он назвал "человекомпоступка"."Все деньги, которыеу меня есть, я отдаю ей", – рассказала о проявлениях любви звезда.сообщил, что готов все сделать для супруги: отвезти ее куда она захочет, купитьей что угодно, но его избранница от всего отказывается.