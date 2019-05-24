На борту самолета Москва – Симферополь авиакомпании Red Wings произошла крайне неприятная ситуация. Одна из пассажирок рейса выложила в сеть видео с подробностями инцидента.

На борту самолета Москва – Симферополь авиакомпании Red Wings произошла крайне неприятная ситуация. Одна из пассажирок рейса выложила в сеть видео с подробностями инцидента.Девушка-очевидец утверждает, что сначала мужчина-пассажир избил свою подругу. После этого несколько раз ударил соседа телефоном по голове, а затем начал кричать: "Пилоты спят, а самолет падает",Пассажиры были напуганы и не понимали, что происходит. Некоторые пытались снять напряжение и перевести инцидент в шутку. Кто-то даже иронично посоветовал дать хулигану парашют и выкинуть из самолета."Если вы хотите жить, поднимите руки!", - не успокаивался мужчина.Скандалиста никак не могли успокоить. Пришлось его связать до посадки.После приземления в аэропорту "Домодедово" его передали медикам. Однако мужчина скончался в карете скорой помощи от сердечной недостаточности. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".