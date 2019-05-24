Потерпевший сообщил, что из помещения мастерской, расположенной на Поварской улице, неизвестный похитил принадлежащую ему старинную керосиновую лампу...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в краже антикварной керосиновой лампы из мастерской», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 86-летнего мужчины, в котором он сообщил, что из помещения мастерской, расположенной на Поварской улице, неизвестный похитил принадлежащую ему старинную керосиновую лампу.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 45-летнего приезжего из ближнего зарубежья. В одном из ломбардов полицейские изъяли похищенный антиквариат, куда его сдал злоумышленник.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60