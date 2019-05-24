В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел разрыв трубы, после чего начался пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Пострадавших нет.

В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано.Авария произошла в Лысьвенском районе на 1600-м километре газопровода "Северные районы Тюменской области — Урал" в 2:28 по московскому времени. Оператором является АО "Газпром трансгаз Чайковский". Как сообщает "Интерфакс", разорвалась труба диаметром 1400 мм и загорелся газ.Аварийный участок был отключен. Подача газа не прекращалась, он шел по другой нитке. В ближайшее время на участке начнутся восстановительные работы. Пока туда сложно добраться из-за рельефа местности.В краевом управлении МЧС сообщили, что ближайший населенный пункт находится в 7 километрах от пожара. Угрозы для населения нет. В результате аварии никто не пострадал.