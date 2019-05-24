24.05.2019

2019-05-24 20:45:47

На северо-востоке столицы турист угнал такси

В четверг, 23 мая, турист из Мексики угнал машину

Volkswagen Polo

у таксиста. Инцидент случился на Ярославском шоссе. Злоумышленник сел за руль, когда водитель выгружал его вещи.



Таксист сразу обратился в полицию. Туриста задержали в Пушкинском районе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает РЕН ТВ.