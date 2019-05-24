Новая избирательная кампания сегодня стартует и на Украине. Менее чем через два месяца там пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Как ожидается, в парламент смогут попасть пять-шесть партий.

Новая избирательная кампания сегодня стартует и на Украине. Менее чем через два месяца там пройдут досрочные выборы в Верховную раду. Как ожидается, в парламент смогут попасть пять-шесть партий.На данный момент лидеры предвыборной гонки — партия Зеленского "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа — за жизнь".Тем временем в администрации украинского президента заявили, что расценили петицию об отставке Владимира Зеленского как шутку и отметили, что документ не может прекратить полномочия главы государства.Ранее сообщалось, что петиция за отставку Зеленского, размещенная на его сайте, набрала более 25 тысяч голосов. Этого достаточно для её рассмотрения президентом.Документ появился после того, как Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначении новых выборов. Украинские парламентарии подали два иска в Верховный суд с требованием признать указ президента незаконным, передает телеканал "Россия 24".