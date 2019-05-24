Мужчина нанес несколько ударов в грудь участковому уполномоченному полиции...

В помещении УПП ОМВД России по району Вешняки г. Москвы №17 был доставлен за административное правонарушение мужчина, который, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения и препятствуя законным действиям представителя власти, нанес несколько ударов в грудь участковому уполномоченному полиции.Следователем Перовского МРСО СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве