Рабочие приступят к ремонту в июле

Рабочие приступят к ремонту в июлеВ этом году Горьковская железная дорога планирует произвести капремонт пассажирских платформ, станций и остановочных пунктов во Владимирской области — ремонтные работы в этом сезоне пройдут на станциях Вековка, Добрятино и Галицы.Также в пресс-службе ГЖД сообщают, что в июле рабочие приступят к ремонту наружных сетей канализации железнодорожного вокзала во Владимире.Кроме того, в планах — отремонтировать в текущем сезоне две пассажирские платформы 33-го региона.Сейчас во Владимирской области ремонтируют пассажирские здания станций Петушки и Гусь-Хрустальный.