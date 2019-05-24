Рабочие приступят к ремонту в июле
Рабочие приступят к ремонту в июле
В этом году Горьковская железная дорога планирует произвести капремонт пассажирских платформ, станций и остановочных пунктов во Владимирской области — ремонтные работы в этом сезоне пройдут на станциях Вековка, Добрятино и Галицы.
Также в пресс-службе ГЖД сообщают, что в июле рабочие приступят к ремонту наружных сетей канализации железнодорожного вокзала во Владимире.
Кроме того, в планах — отремонтировать в текущем сезоне две пассажирские платформы 33-го региона.
Сейчас во Владимирской области ремонтируют пассажирские здания станций Петушки и Гусь-Хрустальный.