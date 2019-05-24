Судя по всему, словесный поединок телеведущей Ксении Собчак и ее экс-мужа актера Максима Виторгана официально завершен. Артист посвятил бывшей жене хвалебную оду.

Судя по всему, словесный поединок телеведущей Ксении Собчаки ее экс-мужа актера Максима Виторгана официально завершен. Артист посвятилбывшей жене хвалебную оду.Накануне на YouTube–канале Ксении Собчак было опубликовано интервьютелеведущей с культовым датским режиссером Ларсом фон Триером. В личном InstagramМаксим Виторган назвал эту работу экс-супруги "крутейшим цельным художественнымпроизведением"."Именно цельное – со своей драматургией, ритмом и дажецветокоррекцией. Сам Триер пусть бОльшая и основная, но все равно лишьсоставляющая часть. Браво Ксении и всем создателям! Очень рекомендую!" – превознесбывшую возлюбленную Максим Виторган.Ксения Собчак на похвалы экс-мужа отреагировала сдержанно. Вкомментариях под постом светская львица кратко написала: "Спасибо!"Скорее всего, Виторган вспомнил Собчак добрым словом непросто так. Возможно, таким образом артист сделал шаг к примирению и попытался загладить вину, ведь еще вчера экс-супруги,не стесняясь публичности, писали гадости друг о другув соцсетях. Примечательно,что зачинщиком этого конфликта, как показалось, был сам артист.Напомним, ситуация накалилась после того, как в личноммикроблоге поделилась рассуждениями о природе добра и зла. Под публикациейтеледивы оставил комментарии Максим Виторган. Артист ехидно отметил, что егоэкс-супруга сформулировала очень правильную мысль: "Я не специально"– и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас – людей, не любящих братьответственность за свои поступки – ты кладезь!" – "наехал" на светскую львицу актер.Выпад бывшего мужа задел Ксению за живое. Знаменитостьпоспешила отреагировать на претензии Максима. Она пристыдила экс-мужа. По словам Собчак, лить помои налюдей, которые еще совсем недавно были близкими и любимыми, – это отвратительнои мелочно. Теледива призвала вспоминать только хорошее и таким образом вытеснять из памятивсе плохое. Светская львица считает, что надо простить и забыть о мщении. "Можно необщаться, не иметь дела – это уже личный выбор, но прощать врагов надообязательно", – рассудила .