Судя по всему, словесный поединок телеведущей Ксении Собчак
и ее экс-мужа актера Максима Виторгана официально завершен. Артист посвятил
бывшей жене хвалебную оду.
Судя по всему, словесный поединок телеведущей Ксении Собчак
и ее экс-мужа актера Максима Виторгана официально завершен. Артист посвятил
бывшей жене хвалебную оду.
Накануне на YouTube–канале Ксении Собчак было опубликовано интервью
телеведущей с культовым датским режиссером Ларсом фон Триером. В личном Instagram
Максим Виторган назвал эту работу экс-супруги "крутейшим цельным художественным
произведением".
"Именно цельное – со своей драматургией, ритмом и даже
цветокоррекцией. Сам Триер пусть бОльшая и основная, но все равно лишь
составляющая часть. Браво Ксении и всем создателям! Очень рекомендую!" – превознес
бывшую возлюбленную Максим Виторган.
Ксения Собчак на похвалы экс-мужа отреагировала сдержанно. В
комментариях под постом светская львица кратко написала: "Спасибо!"
Скорее всего, Виторган вспомнил Собчак добрым словом не
просто так. Возможно, таким образом артист сделал шаг к примирению и попытался загладить вину, ведь еще вчера экс-супруги,
не стесняясь публичности, писали гадости друг о другу
в соцсетях. Примечательно,
что зачинщиком этого конфликта, как показалось, был сам артист.
Напомним, ситуация накалилась после того, как в личном
микроблоге поделилась рассуждениями о природе добра и зла. Под публикацией
теледивы оставил комментарии Максим Виторган. Артист ехидно отметил, что его
экс-супруга сформулировала очень правильную мысль: "Я не специально"
– и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас – людей, не любящих брать
ответственность за свои поступки – ты кладезь!" – "наехал" на светскую львицу актер.
Выпад бывшего мужа задел Ксению за живое. Знаменитость
поспешила отреагировать на претензии Максима. Она пристыдила экс-мужа. По словам Собчак, лить помои на
людей, которые еще совсем недавно были близкими и любимыми, – это отвратительно
и мелочно. Теледива призвала вспоминать только хорошее и таким образом вытеснять из памяти
все плохое. Светская львица считает, что надо простить и забыть о мщении. "Можно не
общаться, не иметь дела – это уже личный выбор, но прощать врагов надо
обязательно", – рассудила .