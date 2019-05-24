Организаторы конкурса Евровидение-2019, который недавно
прошел в Тель-Авиве, оплошали с подсчетом голосов. Многие конкурсанты не
получили заслуженные баллы и оказались не на своем месте в итоговом рейтинге.
Организаторы конкурса "Евровидение-2019", который недавно
прошел в Тель-Авиве, оплошали с подсчетом голосов. Многие конкурсанты не
получили заслуженные баллы и оказались не на своем месте в итоговом рейтинге.
Справедливость все-таки восторжествовала – конкурсанты
получили причитающиеся оценки и порцию извинений от устроителей шоу. Однако,
как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался.
Член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян крайне недоволен сложившейся на конкурсе ситуацией. Общественник
уверен, что организаторы, плетя интриги против нашей страны, сами попали в свой
же капкан.
"Теперь еще и голоса пересчитали на "Евровидении".
Добавили России один балл с барского плеча. Зачем мы каждый год туда ездим к
этим наперсточникам? Они все время меняют правила игры, придумывают что-то
новое только бы Россию подальше задвинуть. А в это же время телезрители по
всему миру голосуют именно за нас", – отметил эксперт в беседе с "Дни.ру".
Вадим Манукян полагает, что Россия имеет право на недовольство
и должна его высказать. И возможно даже отказаться от участия в .
"Мне кажется, пришло время ставить ультиматум этой
шарашкиной конторе. Либо они меняют нынешнее руководство и правила подсчета
голосов, которые никогда не позволят России победить, либо уходим из этого
конкурса навсегда и делаем собственный аналог в Евразии. Пусть они у себя
делают что хотят, но нам-то зачем нужно быть заложниками этих правил игры? А
чуть что не так нам будут грозить выкинуть из конкурса. Хватит уже играть в
поддавки. В конце концов гордость нужно собственную иметь, а не пытаться к ним
пристраиваться и подстраиваться", – рассуждает общественник о .