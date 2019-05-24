Организаторы конкурса Евровидение-2019, который недавно прошел в Тель-Авиве, оплошали с подсчетом голосов. Многие конкурсанты не получили заслуженные баллы и оказались не на своем месте в итоговом рейтинге.

Организаторы конкурса "Евровидение-2019", который недавнопрошел в Тель-Авиве, оплошали с подсчетом голосов. Многие конкурсанты неполучили заслуженные баллы и оказались не на своем месте в итоговом рейтинге.Справедливость все-таки восторжествовала – конкурсантыполучили причитающиеся оценки и порцию извинений от устроителей шоу. Однако,как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян крайне недоволен сложившейся на конкурсе ситуацией. Общественникуверен, что организаторы, плетя интриги против нашей страны, сами попали в свойже капкан."Теперь еще и голоса пересчитали на "Евровидении".Добавили России один балл с барского плеча. Зачем мы каждый год туда ездим кэтим наперсточникам? Они все время меняют правила игры, придумывают что-тоновое только бы Россию подальше задвинуть. А в это же время телезрители повсему миру голосуют именно за нас", – отметил эксперт в беседе с "Дни.ру".Вадим Манукян полагает, что Россия имеет право на недовольствои должна его высказать. И возможно даже отказаться от участия в ."Мне кажется, пришло время ставить ультиматум этойшарашкиной конторе. Либо они меняют нынешнее руководство и правила подсчетаголосов, которые никогда не позволят России победить, либо уходим из этогоконкурса навсегда и делаем собственный аналог в Евразии. Пусть они у себяделают что хотят, но нам-то зачем нужно быть заложниками этих правил игры? Ачуть что не так нам будут грозить выкинуть из конкурса. Хватит уже играть вподдавки. В конце концов гордость нужно собственную иметь, а не пытаться к нимпристраиваться и подстраиваться", – рассуждает общественник о .