На
своей странице в Instagram
певица опубликовала запись, в которой пригласила поклонников на концерт своего
друга, колумбийского певца Maluma.
Однако, подписчиков больше привлекло фото Насти Каменских, прикрепленное к
посту.
На
своей странице в Instagram
певица опубликовала запись, в которой пригласила поклонников на концерт своего
друга, колумбийского певца Maluma.
Однако, подписчиков больше привлекло фото Насти Каменских, прикрепленное к
посту.
На снимке артистка
позирует в шикарном серебристом платье. При этом одну руку Настя Каменских приложила
к чуть округлившемуся животу – так, как это делают беременные женщины.
Поклонники
исполнительницы предположили, что певица находится в интересном положении. "Она
беременна?", "А где комменты что она беременна, потому что положила руку на
живот?" – поинтересовались пользователи соцсети. Сама Настя Каменских никак не
отреагировала на эти домыслы, дав фолловерам простор для фантазии.
Примечательно, что спустя
сутки после публикации интригующей фотографии появилась официальная новость о свадьбе
и Алексея Потапенко. 23 мая 2019 года певица опубликовала трогательный пост, в
котором обратилась к новоиспеченному жениху и фанатам.
"Теперь пришло время
поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый
особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары", – написала артистка
под фотографией в свадебных нарядах.
Слухи о романтических
отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта "Потап и
Настя". Однако, долгое время Алексея Потапенко и воздерживались
от любых комментариев о своей личной жизни.