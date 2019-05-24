На своей странице в Instagram певица опубликовала запись, в которой пригласила поклонников на концерт своего друга, колумбийского певца Maluma. Однако, подписчиков больше привлекло фото Насти Каменских, прикрепленное к посту.

Насвоей странице в Instagramпевица опубликовала запись, в которой пригласила поклонников на концерт своегодруга, колумбийского певца Maluma.Однако, подписчиков больше привлекло фото Насти Каменских, прикрепленное кпосту.На снимке артисткапозирует в шикарном серебристом платье. При этом одну руку Настя Каменских приложилак чуть округлившемуся животу – так, как это делают беременные женщины.Поклонникиисполнительницы предположили, что певица находится в интересном положении. "Онабеременна?", "А где комменты что она беременна, потому что положила руку наживот?" – поинтересовались пользователи соцсети. Сама Настя Каменских никак неотреагировала на эти домыслы, дав фолловерам простор для фантазии.Примечательно, что спустясутки после публикации интригующей фотографии появилась официальная новость о свадьбеи Алексея Потапенко. 23 мая 2019 года певица опубликовала трогательный пост, вкотором обратилась к новоиспеченному жениху и фанатам."Теперь пришло времяподелиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самыйособенный и счастливый день для каждой влюбленной пары", – написала артисткапод фотографией в свадебных нарядах.Слухи о романтическихотношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта "Потап иНастя". Однако, долгое время Алексея Потапенко и воздерживалисьот любых комментариев о своей личной жизни.