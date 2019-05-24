Каждый хоть раз слышал фразу: Курение вредит вашему здоровью. Но ученые из Медицинского университета Южной Каролины выявили самый смертоносный вид курения.

Каждый хоть раз слышал фразу: "Курение вредит вашему здоровью". Но ученые из Медицинского университета Южной Каролины выявили самый смертоносный вид курения.Специалисты проанализирови данные о количестве и виде выкуриваемых сигарет. В исследовании приняли участие 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет.Установлено, что курильщики "лёгких", "сверхлегких" или ментоловых сигарет с такой же вероятностью могут заболеть раком легких, как люди, предпочитающие обычные сигареты с фильтром. Но самое пагубное влияние оказывают сигареты без фильтра. Они увеличивают риск смерти от онкоголии в два раза и повышают вероятность смерти на 30%.Автор исследования Нина Томас прдполагает, что это связано с повышенным содержанием смолы. Но доказать это пока не удалось. Опыты будут продолжаться.Врачи напоминают, что любое курение вредит вашему здоровью и является одной из основных причин появления рака легких. Для борьбы с пагубной привычкой советуем обратиться за помощью к книге Аллена Кара "Легкий способ бросить курить". Миллионы жителей по всему миру победили зависимость после ее прочтения.