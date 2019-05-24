Спасатели вытащили из воды молодого человека, спрыгнувшего с набережной и пытавшегося на спор переплыть Москва-реку.

В пресс-службе столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что спасатели вытащили из воды молодого человека, спрыгнувшего с набережной и пытавшегося на спор переплыть Москва-реку.Инцидент произошел вечером 23 мая. С Фрунзенской набережной в районе Министерства обороны РФ в воду прыгнул молодой человек 1998 года рождения. Позже было установлено, что он на спор с друзьями собрался переплыть реку до причала Парка Горького. Кроме того, "пловец" оказался в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.Спасатели обнаружили его на судовом ходу реки, вытащили из воды и на катере доставили на поисково-спасательную станцию, где был передан наряду полиции.