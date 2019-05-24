Андрей Малахов в своей авторской колонке рассказал о двух деятелях культуры – Татьяне Дорониной и Ирине Корчевниковой. По его слова, увольнение обеих стало неожиданностью, причем одна еще и попала в больницу.

Андрей Малахов в своей авторской колонке рассказал о двух деятелях культуры – Татьяне Дорониной и Ирине Корчевниковой. По его слова, увольнение обеих стало неожиданностью, причем одна еще и попала в больницу.Андрей Малахов встретился с Ириной Корчевниковой, матерью телеведущего Бориса Корчевникова, директором Театра кукол имени Образцова на церемонии награждения Премией имени Льва Николаева. Женщина буквально возродила культурное заведение – прогнала арендаторов, открыла третью сцену и улучшила экономические показатели.Однако когда закончился ее шестилетний контракт, "без единого доброго слова" в ее адрес, сотрудникам театра представили нового директора, бывшего чемпиона СССР по теннису Владимира Бакулева. "Я бы не стал писать эту колонку, если бы в случае с Ириной Леонидовной ее увольнение из театра хотя бы обсуждалось", – отметил Андрей Малахов.Скандально известный телеведущий рассказал про Татьяну Доронину, о которой на протяжении нескольких недель ничего не слышно. Малахов встретился с народным артистом России Романом Виктюком и поинтересовался, как поживает бывший худрук и директор МХАТ им. М. Горького Татьяна Доронина, чья отставка стала "тоже" неожиданностью. "Оказалось, Татьяна Васильевна лежит в больнице, и ни один из актеров, которым она помогала, ее не навестил", – объявил в своей авторской колонке на сайте .Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что почетный пост занял Эдуард Бояков. Сама актриса стала президентом театра. С тех пор многие зрители стали обвинять режиссера в том, что он привел к "ухудшению морального и физического состояния" знаменитости.