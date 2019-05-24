Скандальная история разборок между семьей Жанны Фриске и благотворительной организацией Русфонд продолжается. Выяснились новые подробности, благодаря которым стало известно о новой потере именитого семейства.

Скандальная история разборок между семьей Жанны Фриске и благотворительной организацией "Русфонд" продолжается. Выяснились новые подробности, благодаря которым стало известно о новой потере именитого семейства.На днях "Русфонд" получил семь миллионов 980 тысяч рублей в счет погашения долга. Выяснилось, что эти деньги от продажи части имущества Жанны Фриске. Речь идет о половине особняка площадью около 400 кв.м. с участком в Истринском районе. Когда-то дом приобрел гражданский муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев. Ей принадлежала половина, которую после ее смерти унаследовали родители и сын Платон, а вторая половина – имущество шоумена, поэтому оно к наследству певицы не относится.Однако, кроме загородного дома, у Жанны Фриске была двухкомнатная квартира в элитной новостройке в районе Красной Пресне площадью около в 90 кв.м. Так как ни певица, ни ее родственники никогда не скрывали эту недвижимость, наоборот, она часто оказывалась объектом съемок, известно, что квартиру оформляли дизайнеры, в ней сделан дорогостоящий ремонт.С осени 2018 года апартаменты находятся под арестом. В "Русфонде" надеются, что в течение года квартиру продадут. Так что в семье Жанны Фриске после смерти певицы, уничтожения репутации в результате последовавшего скандала с Дмитрием Шепелевым, продажи части дома новая потеря.По оценке независимого риэлтора, квартиры как у певицы стоят 30 миллионов рублей, но есть много нюансов, при влиянии которых апартаменты могут быть проданы чуть ли не в половину дешевле. Кстати, если выяснится, что денег с продажи недвижимости все равно не хватит, чтобы погасить долг, то родители Жанны Фриске не обязаны выплачивать его из собственной пенсии."Решение суда не предусматривает изъятие денег с пенсионных счетов родителей. Долг может быть погашен только за счет продажи арестованного имущества Жанны Фриске", – рассказали в "Русфонде" .