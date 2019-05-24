Инженеры НГТУ разработают электромобиль по концепции известного суперкара Marussia. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу НГТУ НЭТИ. Известно, что реализацию проекта поддержит региональный Минпромторг.

Инженеры НГТУ разработают электромобиль по концепции известного "суперкара" Marussia. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу НГТУ НЭТИ. Известно, что реализацию проекта поддержит региональный Минпромторг.Работать над новым "спорткаром" будет команда инженеров Факультета мехатроники и автоматизации. В качестве руководителя выступит помощник проректора университета и кандидат технических наук Алекандр Штейн. Также в проекте примут участие специалисты конструкторского бюро "Спектр".По плану, вместо двигателя внутреннего сгорания в проектируемый автомобиль установят мощный, но при этом энергоэффективный электродвигатель. Также транспортное средство оснастят литий-ионными аккумуляторами и синтезируют цифровую систему управления. Проектирование электрического привода займет порядка 1,5 лет."Главная цель научного сообщества и инженеров НГТУ — показать потенциал по созданию автомобилей отечественного производства. Наши ученые разрабатывают двигатели с высокой энергоэффективностью, помимо этого они создают накопители, преобразователи энергии и электрические приводы. У нас сильная школа по машиностроению и материаловедению", — заявил руководитель проекта.Александр Штейн убежден, что отечественные разработки помогут создавать электромобили, обладающими высокими техническими характеристиками. Напомним, концепт первого российского серийного "спорткара" представил в декабре 2018 года основатель компании Marussia Motots Николай Фоменко. В Новосибирске модели В1 и В2 показали еще в 2012 году.