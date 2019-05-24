Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд.

Россия отказала в визе бывшему помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в министерстве иностранных дел РФ, пояснив, что дама находится в российских санкционных списках, которые были введены Москвой в ответ на аналогичные американские.Нуланд запросила визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса в Москве 20-21 мая, сообщает газета "Коммерсант".Издание подчеркнуло, что в отличие от запретительного списка США российский реестр нигде в полном объеме не публиковался и о том, что им запрещен въезд в Россию, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу.Ранее в получении визы РФ было отказано нескольким американским конгрессменам и экс-послу США в РФ Майклу Макфолу.