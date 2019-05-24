Певец опроверг информацию о том, что у него имеется задолженность перед налоговой
службой. Его Крид сделал заявление на своей странице в Instagram.
Певец опроверг информацию о том, что у него имеется задолженность перед налоговой
службой. Его Крид сделал заявление на своей странице в Instagram.
О том, что он якобы задолжал
Федеральной налоговой службе более 300 тысяч рублей, сам Егор
Крид узнал с удивлением. Он поспешил развеять
слухи и оправдаться перед поклонниками. Артист сообщил, что в полном объеме
осуществляет все обязательные платежи в пользу государства.
Известие о том, что его могут
не выпустить за границу, Егор Крид прочитал за пределами России. "Уважаемая
Федеральная налоговая служба, несмотря на то, что вы сами НЕ (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) в курсе того, что вы
меня ищете… Если что, я в Анталии, но скоро буду в Мск", – с юмором
отреагировал на новость о себе рэпер.
Егор Крид поспешил заверить
всех в том, что злостным неплательщиком налогов никогда не был. "Уважаемые"
СМИ, не переживайте, все обязательные платежи в пользу государства всегда
оплачиваются в полном объеме!" – сообщил бывший артист лейбла Black Star.
Поклонники поддержали
его и отметили, что никогда в нем не сомневались. "Хорошо, что тебе всегда
хватает юмора отвечать на эти глупые слухи", "Люди уже не знают, какую гадость
написать, никак им не верится, что все у тебя хорошо. Надеюсь, твоё настроение
эти глупые статьи не портят!", "Как приятно
видеть тебя счастливым и отдохнувшим!", – написали певцу фолловеры.
Как писали "Дни.ру", о скандальном разрыве
с Black Star на днях высказался основатель и владелец лейбла
Тимати. Он утверждает, что разошлись певцы мирно.