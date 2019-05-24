Певец опроверг информацию о том, что у него имеется задолженность перед налоговой службой. Его Крид сделал заявление на своей странице в Instagram.

Певец опроверг информацию о том, что у него имеется задолженность перед налоговойслужбой. Его Крид сделал заявление на своей странице в Instagram.О том, что он якобы задолжалФедеральной налоговой службе более 300 тысяч рублей, сам ЕгорКрид узнал с удивлением. Он поспешил развеятьслухи и оправдаться перед поклонниками. Артист сообщил, что в полном объемеосуществляет все обязательные платежи в пользу государства.Известие о том, что его могутне выпустить за границу, Егор Крид прочитал за пределами России. "УважаемаяФедеральная налоговая служба, несмотря на то, что вы сами НЕ (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) в курсе того, что выменя ищете… Если что, я в Анталии, но скоро буду в Мск", – с юморомотреагировал на новость о себе рэпер.Егор Крид поспешил заверитьвсех в том, что злостным неплательщиком налогов никогда не был. "Уважаемые"СМИ, не переживайте, все обязательные платежи в пользу государства всегдаоплачиваются в полном объеме!" – сообщил бывший артист лейбла Black Star.Поклонники поддержалиего и отметили, что никогда в нем не сомневались. "Хорошо, что тебе всегдахватает юмора отвечать на эти глупые слухи", "Люди уже не знают, какую гадостьнаписать, никак им не верится, что все у тебя хорошо. Надеюсь, твоё настроениеэти глупые статьи не портят!", "Как приятновидеть тебя счастливым и отдохнувшим!", – написали певцу фолловеры.Как писали "Дни.ру", о скандальном разрывес Black Star на днях высказался основатель и владелец лейблаТимати. Он утверждает, что разошлись певцы мирно.