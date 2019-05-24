Бывшему президенту Украины Петру Порошенко вынесли суровый вердикт. С треском проигравший выборы политик должен понести суровое наказание за развязанную войну в Донбассе.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко вынесли суровый вердикт. С треском проигравший выборы политик должен понести суровое наказание за развязанную войну в Донбассе.
Миллионы жителей пострадавшего от украинской армии региона
ждут наказания бывшего президента. "На протяжении пяти лет компетентные
органы в ДНР и ЛНР, а также в России собирали доказательную базу преступлений
украинского режима против населения региона", – напомнил в своей колонке
на страницах "Известий" политолог Денис Денисов.
По его словам, накопленными материалами необходимо
поделиться с украинскими правоохранительными органами. Эксперт уверен, что
разбирательство против Порошенко станет лакмусовой бумажкой для новых властей:
будут ли они готовы на деле отстаивать права жителей Донбасса или нет.
За последнюю неделю против Петра Порошенко возбудили уже три
уголовных дела. Его обвиняют в госизмене и коррупции при распределении
должностей, а также в том, что он отправил моряков на убой в Керченский пролив
в ноябре прошлого года. По третьему делу политика обвиняют в легализации
преступных доходов от продажи завода "Кузня на Рыбальском".
Кроме того, прокуратура проявляет пристальное внимание к
бывшему главе государства по поводу событий на майдане зимой 2014 года. Пока в
качестве свидетеля. В начале мая он вновь не явился на допрос к следователю. В
ведомстве не исключают, что доставить придется силой.
Несмотря на то, что тучи над Порошенко все больше сгущаются,
Запад вряд ли даст санкцию на арест и суд над ним. По мнению Денисова, новое
украинское руководство может оказаться под сильным давлением зарубежных
правительств, ведь американским и европейским политикам будет сложно объяснить,
почему пять лет они поддерживали мошенника и коррупционера.
Вместе с тем у команды Владимира Зеленского открывается окно
возможностей для укрепления контактов с Республиканской партии США. Речь идет о
расследовании возможного вмешательства Порошенко в президентские выборы в
ноябре 2016 года.
Тогда украинские власти активно поддерживали кандидата от демократов
Хиллари Клинтон. Не исключено, что еще поплатится за неправильный
выбор.