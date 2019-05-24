Бывшему президенту Украины Петру Порошенко вынесли суровый вердикт. С треском проигравший выборы политик должен понести суровое наказание за развязанную войну в Донбассе.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко вынесли суровый вердикт. С треском проигравший выборы политик должен понести суровое наказание за развязанную войну в Донбассе.Миллионы жителей пострадавшего от украинской армии регионаждут наказания бывшего президента. "На протяжении пяти лет компетентныеорганы в ДНР и ЛНР, а также в России собирали доказательную базу преступленийукраинского режима против населения региона", – напомнил в своей колонкена страницах "Известий" политолог Денис Денисов.По его словам, накопленными материалами необходимоподелиться с украинскими правоохранительными органами. Эксперт уверен, чторазбирательство против Порошенко станет лакмусовой бумажкой для новых властей:будут ли они готовы на деле отстаивать права жителей Донбасса или нет.За последнюю неделю против Петра Порошенко возбудили уже триуголовных дела. Его обвиняют в госизмене и коррупции при распределениидолжностей, а также в том, что он отправил моряков на убой в Керченский проливв ноябре прошлого года. По третьему делу политика обвиняют в легализациипреступных доходов от продажи завода "Кузня на Рыбальском".Кроме того, прокуратура проявляет пристальное внимание кбывшему главе государства по поводу событий на майдане зимой 2014 года. Пока вкачестве свидетеля. В начале мая он вновь не явился на допрос к следователю. Введомстве не исключают, что доставить придется силой.Несмотря на то, что тучи над Порошенко все больше сгущаются,Запад вряд ли даст санкцию на арест и суд над ним. По мнению Денисова, новоеукраинское руководство может оказаться под сильным давлением зарубежныхправительств, ведь американским и европейским политикам будет сложно объяснить,почему пять лет они поддерживали мошенника и коррупционера.Вместе с тем у команды Владимира Зеленского открывается окновозможностей для укрепления контактов с Республиканской партии США. Речь идет орасследовании возможного вмешательства Порошенко в президентские выборы вноябре 2016 года.Тогда украинские власти активно поддерживали кандидата от демократовХиллари Клинтон. Не исключено, что еще поплатится за неправильныйвыбор.