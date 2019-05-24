Злоумышленники, заметив, что сидящие за соседним столиком мужчины увлечены беседой, воспользовались моментом и похитили из сумки деньги...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское задержаны подозреваемые в краже.В отдел полиции обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что находился с коллегой в одном из ресторанов на Рублевским шоссе, а через некоторое время обнаружил, что из сумки пропали 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на улице Декабристов были задержаны подозреваемые. Ими оказались ранее неоднократно судимые приезжие в возрасте 32 и 36 лет. Злоумышленники, заметив, что сидящие за соседним столиком мужчины увлечены беседой, воспользовались моментом и, придвинув к себе чужую сумку, похитили из нее деньги и скрылись с места происшествия. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Крылатское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93