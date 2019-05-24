В Мосгорприроде призвали жителей столицы быть осторожнее и остерегаться атак агрессивных ворон. Там пояснили, что сейчас у них время гнездования, и вороны отважно защищают свои участки. Более того: если человек вдруг приблизится к их птенцам, то вороны могут даже ринуться в бой.

В Мосгорприроде призвали жителей столицы быть осторожнее и остерегаться атак агрессивных ворон.Там пояснили, что сейчас у них время гнездования, и вороны отважно защищают свои участки. Более того: если человек вдруг приблизится к их птенцам, то вороны могут даже ринуться в бой.Для того, чтобы этого избежать, не стоит подолгу смотреть на птенцов, не приближаться к ним, и тем более не пытаться их взять в руки.Орнитологи напоминают: у ворон – массивные клювы, птицы они сообразительные и обычно целятся прямо в голову.Если вы вдруг не понравились агрессивной вороне, не надо кричать и делать резких движений, а медленно отойти на безопасное расстояние.Как сообщает "Москва 24" со ссылкой на орнитологов, если птица все-таки готовится напасть, то берите палку и держите ее на вытянутой руке, чтобы ворона напала на нее, а не на вас.