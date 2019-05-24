Папа Римский Франциск впервые назначил женщин консультантами постоянного секретариата синода.

Папа Римский Франциск впервые назначил женщин консультантами постоянного секретариата синода.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство АНСА. Сообщается, что среди назначенцев — три монахини, которые работают структурах Ватикана и преподают в папских университетах и одна светская дама — доцент социологических наук римского университета Roma Tre.Предстоятель католической церкви не раз отмечал важную роль женщин в церковной жизни, выступая за расширение их функций в церковных учреждениях. Но пока речи не идет о возведении их в сан священника.