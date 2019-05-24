Регата 52 Super Series Menorca Sailing Week после штилевого второго дня на третий вернулась в рабочий ритм. В легких ветрах в 10-13 узлов состоялись три гонки, по результатам которых российская команда Броненосец яхт-клуба Санкт-Петербурга переместился с третьей на пятую позицию.

Регата 52 Super Series Menorca Sailing Week после штилевого второго дня на третий вернулась в рабочий ритм. В легких ветрах в 10-13 узлов состоялись три гонки, по результатам которых российская команда "Броненосец" яхт-клуба Санкт-Петербурга переместился с третьей на пятую позицию.Наблюдая за прошщедшими гонками сложно было не удивиться: "Броненосец" был дважды оштрафован (в первой и второй гонках) при огибании верхнего знака. Ситуации казались подобными, но в действительности были разными. Если в первой гонке наша лодка получила штраф за нарушения правила "правый-левый галс" (идя на левом галсе не уступил яхте правого галса) и самостоятельно выполнила разворот, то во второй, немного не вырезавшись на верхний знак, команда попыталась дотянуть до огибания и в итоге на этот самый знак и навалила, получила штраф и откатилась в конец флота.В итоге, уже в первой половине дня команда под российским флагом добавила сразу 18 очков "в гору", переместившись в турнирной таблице с третьей строчки на шестую. К старту третьей гонки экипаж сумел сконцентрироваться и после хорошего старта "Броненосец" уже на первом знаке был вторым. Далее команда сохранила позицию."Фактически за два гоночных дня, в пяти состоявшихся гонках, мы дважды показали высокий результат, то есть, были первыми позавчера и вторыми сегодня, и это первый этап сезона после пропущенного года, — анализирует прошедший день Альберто Баровьер, — осталось избежать досадных ошибок, которые значительно усложняют нам турнирное положение".Благодаря удачной третьей гонке в общем зачете Menorca 52 Super Series Sailing Week после третьего дня "Броненосец" идет пятым. В лидирующей группе также произошли изменения. Победители прошлого сезона, американская Quantum Racing поднялась на первую строчку и на один пункт опережает итальянскую Azzurra, которая, в свою очередь, разделяет вторую строчку с турецко-британской Provezza. Немцы Platoon переместились на четвертую строчку.