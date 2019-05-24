В Сочи сегодня состоится масштабное шоу, посвященное началу третьего этапа перехода на цифру. Мероприятие пройдет в Олимпийском парке. Жители Кубани и еще 35 регионов страны к 3 июня окончательно откажутся от аналогового телевидения.

В Сочи сегодня состоится масштабное шоу, посвященное началу третьего этапа перехода на "цифру". Мероприятие пройдет в Олимпийском парке. Жители Кубани и еще 35 регионов страны к 3 июня окончательно откажутся от аналогового телевидения, и будут бесплатно принимать двадцать общедоступных цифровых телеканалов и три радиоканала, передает ГТРК "Кубань".В рамках праздника будут запущены 20 двадцатиметровых воздушных шаров, на которых будут размещены логотипы федеральных каналов и символ цифрового вещания - "бабочка". Также в программе - красочное световое шоу, беседы со звездными телеведущими, выступление известной певицы Ёлки и музыкальной команды Burito. Праздник начнется в 18 часов вечера.Напомним, что этом году в России был осуществлен поэтапный переход от аналогового эфирного телевещания к цифровому. Первой в списке регионов, перешедших на новый формат, стала Тверская область, а уже 11 февраля к нему добавилось еще 7 субъектов страны. В рамках второго этапа, стартовавшем 15 апреля, аналоговое телевидение отключили в 20 регионах России, в том числе в Москве и Московской области. 3 июня на "цифру" должны перейти еще 36 российских регионов. Финальный этап отключения "аналога" состоится 14 октября.