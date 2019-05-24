Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность супружеской пары, подозреваемой в совершении более 30 эпизодов мошенничества...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность супружеской пары, подозреваемой в совершении более 30 эпизодов мошенничества», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Установлено, что 29-летняя женщина-предприниматель вместе со своим 56-летним мужем разработала схему хищения денежных средств со счетов различных фирм. Они предоставляли в арбитражные суды подложные документы и в порядке упрощенного производства взыскивали с компаний задолженность за оплату услуг по подбору кадров, которых на самом деле не оказывали. Обвиняемые получали деньги по исполнительным листам в кредитных организациях, где были открыты счета потерпевших, а затем легализовывали их через подставные фирмы и лицевые счета граждан, вовлеченных в противоправную деятельность», – рассказала Ирина Волк.По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ.«Скрываясь от правоохранительных органов, мужчина перенес операцию по изменению своей внешности. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве супруги были задержаны в Московской области», –отметила официальный представитель ведомства.Полицейскими проведены 10 обысков в Москве, Подмосковье и городе Сарове Нижегородской области по местам проживания фигурантов и лиц, возможно причастных к совершению данного преступления. Изъяты поддельные документы, подготовленные для предоставления в суды, печати различных организаций, почтовые штампы, а также мобильные телефоны, множество сим-карт и персональные компьютеры. Обнаружены черновые записи, имеющие значение для расследования уголовного дела.По предварительным данным, ущерб превысил 20 миллионов рублей.Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под домашним арестом. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств и возможных соучастников их противоправной деятельности.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк