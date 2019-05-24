Сергей Скрипаль, неожиданно воскресший после отравления Новичком, вызвал ажиотаж в украинских СМИ. Слова бывшего полковника ГРУ о России, сказанные им в телефонном разговоре с племянницей, перепевают на все лады.

Сергей Скрипаль, неожиданно "воскресший" послеотравления "Новичком", вызвал ажиотаж в украинских СМИ. Слова бывшегополковника ГРУ о России, сказанные им в телефонном разговоре с племянницей,перепевают на все лады.не хочет возвращаться в Россию. Эта новостьпорадовала украинских журналистов больше, чем сам факт "воскрешения"бывшего полковника ГРУ, переметнувшегося к западным спецслужбам."Злые хлопцы-москали всех достали", – таккомментируют читатели издания "Обозреватель" слова двойного агента.Как сообщалось, Сергей Скрипаль неожиданно позвонил своей племяннице ВикторииСкрипаль. "Достала меня ваша Рашка", – заявил экс-полковник, добавив,что ни он, ни его дочь Юлия не намерены возвращаться в Россию.Как рассказала Виктория, спрашивалразрешения на разговор у находившегося рядом мужчины, который говорилпо-английски. В беседе с родственницей перебежчик сообщил, что у него стоитстома (отверстие в горле, куда вставляется трубка) – и потому ему трудноговорить.Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке всквере в Солсбери 4 марта 2018 года. Эксперты определили отравлениенервно-паралитическим веществом. Лондон сразу заявил, что яд под названием"Новичок" произведен в России, и обвинил в преступлении Москву.Никаких доказательств по делу Скрипалей предоставлено не было, хотя российскаясторона предлагала содействие в разбирательстве. Британские власти заявляли,что разведчик и его дочь живы – но на публике Скрипаль ни разу не появлялся.По словам племянницы , бывший полковник ГРУзвонил дважды. Первый раз – 4 апреля, затем – 9 мая, поздравил с Днем победы.При этом он настойчиво спрашивал Викторию, поняла ли она, кто с ней говорит."Он раза три повторил: "Это звонит Скрипаль Сергей Викторович",– приводит слова Виктории "МК". Племянница уверена, что говорил с нейименно он. Факт звонка подтвердила и другая племянница Скрипаля – Елена.