Сергей Скрипаль, неожиданно воскресший после
отравления Новичком, вызвал ажиотаж в украинских СМИ. Слова бывшего
полковника ГРУ о России, сказанные им в телефонном разговоре с племянницей,
перепевают на все лады.
Сергей Скрипаль, неожиданно "воскресший" после
отравления "Новичком", вызвал ажиотаж в украинских СМИ. Слова бывшего
полковника ГРУ о России, сказанные им в телефонном разговоре с племянницей,
перепевают на все лады.
не хочет возвращаться в Россию. Эта новость
порадовала украинских журналистов больше, чем сам факт "воскрешения"
бывшего полковника ГРУ, переметнувшегося к западным спецслужбам.
"Злые хлопцы-москали всех достали", – так
комментируют читатели издания "Обозреватель" слова двойного агента.
Как сообщалось, Сергей Скрипаль неожиданно позвонил своей племяннице Виктории
Скрипаль. "Достала меня ваша Рашка", – заявил экс-полковник, добавив,
что ни он, ни его дочь Юлия не намерены возвращаться в Россию.
Как рассказала Виктория, спрашивал
разрешения на разговор у находившегося рядом мужчины, который говорил
по-английски. В беседе с родственницей перебежчик сообщил, что у него стоит
стома (отверстие в горле, куда вставляется трубка) – и потому ему трудно
говорить.
Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на скамейке в
сквере в Солсбери 4 марта 2018 года. Эксперты определили отравление
нервно-паралитическим веществом. Лондон сразу заявил, что яд под названием
"Новичок" произведен в России, и обвинил в преступлении Москву.
Никаких доказательств по делу Скрипалей предоставлено не было, хотя российская
сторона предлагала содействие в разбирательстве. Британские власти заявляли,
что разведчик и его дочь живы – но на публике Скрипаль ни разу не появлялся.
По словам племянницы , бывший полковник ГРУ
звонил дважды. Первый раз – 4 апреля, затем – 9 мая, поздравил с Днем победы.
При этом он настойчиво спрашивал Викторию, поняла ли она, кто с ней говорит.
"Он раза три повторил: "Это звонит Скрипаль Сергей Викторович",
– приводит слова Виктории "МК". Племянница уверена, что говорил с ней
именно он. Факт звонка подтвердила и другая племянница Скрипаля – Елена.