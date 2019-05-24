В Лиманском районе Одесской области найдено тело со следами насильственной смерти бывшего мэра Тирасполя (Приднестровья) Андрея Безбабченко. Проводятся мероприятия по установлению и ­привлечению к ответственности лиц, причастных к этим преступлениям.

В Лиманском районе Одесской области найдено тело со следами насильственной смерти бывшего мэра Тирасполя (Приднестровья) Андрея Безбабченко.На официальном сайте полиции Одесской области сообщается о том, что проводится расследование обстоятельств смерти мужчины в Лиманском районе. Имя погибшего не называется, но при этом отмечено, что в настоящее время личность погибшего установлена. Проводятся мероприятия по установлению и ­привлечению к ответственности лиц, причастных к этому преступлению.По выявленным фактам возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство, разбой и незаконное завладение транспортным средством.Одесское издание "Думская", ссылаясь на источник в областном управлении Национальной полиции, сообщает, что погибшим является бывший мэр Тирасполя Андрей Безбабченко. Его тело обнаружено 22 мая возле села Вапнярка Лиманского района. На теле присутствуют признаки насильственной смерти, поскольку у мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с погибшим стоял автомобиль марки Infiniti.Супруга Андрея Безбабченко заявила об его исчезновении 21 мая. Некоторые украинские СМИ сообщают, что тело погибшего было прислонено к стене. В молдавских СМИ говорится, что труп Безбабченко нашли в 5 километрах от его дома, возле которого были обнаружены следы крови, передает "Интерфакс".Главой государственной администрации Тирасполя и Днестровска на неподконтрольной Молдавии территории Андрей Безбабченко стал в 2012 году. 28 сентября 2016 года он подал в отставку, затем принял участие в избирательной кампании Евгения Шевчука, после поражения которого жил на территории Украины.