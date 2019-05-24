Президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом очередного уголовного дела – на сей раз политика подозревают в отмывании миллионов долларов. Эксперты считают, что наказание политику все равно не грозит – бури народного гнева он может переждать за пределами страны.

Президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом очередного уголовного дела – на сей раз политика подозревают в отмывании миллионов долларов. Эксперты считают, что наказание политику все равно не грозит – бури народного гнева он может переждать за пределами страны.Украинцам только предстоит оценить ущерб, который был нанесен их стране с момента победы сторонников государственного переворота и до ухода с поста президента Петра Порошенко. Тем временем список претензий к политику расширяется с каждым днем.И некоторые из них становятся основанием не только для гневных отповедей в Сети и на кухнях, но и для уголовных дел. Впрочем, эксперты сомневаются, что бывший украинский лидер не сумеет найти способа избежать ответственности даже в том случае, если его вина будет доказана."На социальный статус Порошенко уже не повлияет ничего: ни уголовное дело, ни ледниковый период – он уже шагнул за двери. Не сомневаюсь, что экс-президент самые сложные скандальные времена переживет где-то подальше от Украины", – цитирует депутата Госдумы от Республики Крым Руслана Бальбека.На руку Петру Порошенко играет и тот факт, что уходя с поста президента он оставил Украину в крайне непростом положении и у Владимира Зеленского, его сторонников и противников есть дела поважнее. "Уголовных дел на него можно заводить непаханое поле, но, по сути, сейчас не до него", – уверен парламентарий.Напомним, в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов. Политика подозревают в том, что он, в составе преступной группы, завладел телеканалом "Прямой". СМИ было оформлено на офшорную компанию, которая фиктивно принадлежала бывшему члену Партии регионов.Кроме того, ведется расследование возможной легализации Петром Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях при продаже завода "Кузня на Рыбальском". Сумма, которую мог отмыть бывший президент, составляет порядка 400 миллионов долларов.