Популярный певец 90-х Сергей Жуков – очень занятой человек. Помимо творческой деятельности его внимание уделено излюбленному москвичами заведению. владельцем которого является артист. Покой певца нарушило поистине жуткое зрелище.

Популярный певец 90-х Сергей Жуков– очень занятой человек. Помимо творческой деятельности его внимание уделено излюбленному москвичами заведению. владельцем которого является артист. Покой певца нарушило поистине жуткое зрелище.В прессе сообщают, что на Тверской улице в баре Сергея Жукова произошла драка с поножовщиной. В результате потасовки ножом был ранен мужчина.Известно, что пострадавший являлся посетителем заведения. Другими подробностями произошедшего журналисты пока не располагают. По факту случившегося проводится проверка, передает издание РЕН ТВ.Можно предположить, что ЧП доставит хлопот Сергею Жукова. Подобного рода шумиха певцу точно не на руку.