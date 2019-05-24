Телеведущая и генеральный продюсер телеканала Матч-ТВ снимает сериал. Тина Канделаки получила от видеосервиса Amediateka деньги на создание двух пилотных эпизодов.

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ"снимает сериал. Тина Канделаки получила от видеосервиса Amediateka деньги насоздание двух пилотных эпизодов.Теледива в составе группы профессионалов расскажет зрителям о людях из порноиндустрии. В центре повествования актер и актриса,снимающиеся в клубничке.Название проекта Тина Канделаки не раскрывает. По словамтелеведущей и продюсера, в истории взаимоотношений порноактеров ее привлек контрастмежду профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытываютдруг к другу". Более подробные детали сюжета также пока неизвестны.Производством сериала занимается компания Goose Goose Films.Организация уже сотрудничала с Тиной Канделаки – вместе они выпустили многосерийнуюкартину о футболе "Большая игра".Для сервиса Amediateka сериал о порноактерах станет первыморигинальным проектом, о котором стало известно. На производство пилотных серийуже выделено два миллиона рублей.О том, что собирается выпускать собственные сериалы, Amediatekaзаявляла еще в 2018 году. Для сотрудничества рассматривались многие известныепродюсеры. Об этом сообщает .Отметим, что занята не только производствомсериалов и работой на "Матч-ТВ", теледива активно борется с проблемами экологии.В своих соцсетях она призывает внимательнее относиться к природе."Если мы не научимся беречь мир вокруг… наши потомкипопадут в техногенную антиутопию, где все, что им останется, будет борьбой завыживание", – недавно написала в Instagram.