Телеведущая и генеральный продюсер телеканала Матч-ТВ
снимает сериал. Тина Канделаки получила от видеосервиса Amediateka деньги на
создание двух пилотных эпизодов.
Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ"
снимает сериал. Тина Канделаки получила от видеосервиса Amediateka деньги на
создание двух пилотных эпизодов.
Теледива в составе группы профессионалов расскажет зрителям о людях из порноиндустрии. В центре повествования актер и актриса,
снимающиеся в клубничке.
Название проекта Тина Канделаки не раскрывает. По словам
телеведущей и продюсера, в истории взаимоотношений порноактеров ее привлек контраст
между профессией героев и глубиной, искренностью чувств, которые они испытывают
друг к другу". Более подробные детали сюжета также пока неизвестны.
Производством сериала занимается компания Goose Goose Films.
Организация уже сотрудничала с Тиной Канделаки – вместе они выпустили многосерийную
картину о футболе "Большая игра".
Для сервиса Amediateka сериал о порноактерах станет первым
оригинальным проектом, о котором стало известно. На производство пилотных серий
уже выделено два миллиона рублей.
О том, что собирается выпускать собственные сериалы, Amediateka
заявляла еще в 2018 году. Для сотрудничества рассматривались многие известные
продюсеры. Об этом сообщает .
Отметим, что занята не только производством
сериалов и работой на "Матч-ТВ", теледива активно борется с проблемами экологии.
В своих соцсетях она призывает внимательнее относиться к природе.
"Если мы не научимся беречь мир вокруг… наши потомки
попадут в техногенную антиутопию, где все, что им останется, будет борьбой за
выживание", – недавно написала в Instagram.