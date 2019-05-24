29 мая на площадке Экспертного центра Проектный офис развития Арктики (ПОРА) состоится заседание дискуссионного клуба. Оно будет посвящено обсуждению проекта федерального закона О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.

29 мая на площадке Экспертного центра "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) состоится заседание дискуссионного клуба. Оно будет посвящено обсуждению проекта федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". Модераторами выступают генеральный директор ПОРА Борис Тарасов и эксперт ПОРА по ГЧП, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников.Законопроект подготовлен министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Он призван установить меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Предусмотренный законопроектом механизм поддержки инвестиционной деятельности в основном аналогичен механизму 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток".В рамках дискуссионного клуба участники обсудят действенность предложенных законопроектом мер поддержки предпринимательской деятельности, другие необходимые меры поддержки предпринимательской деятельности в российской Арктической зоне, а также предложения в законопроект.К обсуждению приглашены (по алфавиту):- Александр Алешкин, начальник управления судовыми активами АО СУЭК- Виктор Досенко, президент Международной академии транспорта- Денис Кравченко, заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук- Александр Крутиков, замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики- Рустам Романенков, заместитель гендиректора ООО "Газпром нефть шельф"- Дмитрий Фишкин, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана министерства природных ресурсов и экологии России- Моисей Фурщик, управляющий партнер ФОК (Финансовый и организационный консалтинг), глава экспертного совета Комитета РСПП по промышленной политикеЗаседание начнется в 10 часов 30 минут по адресу: Москва, 2-я Звенигородская улица, дом 12, стр.1, подъезд 2, этаж 3. Вход по предварительной регистрации.