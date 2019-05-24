Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план Перехват. По словам начальника пресс-службы УМВД по региону Андрея Ярцева, чтобы задержать нападавших, у полиции достаточно сотрудников, они работают при поддержке бойцов Росгвардии.

Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.По словам начальника пресс-службы УМВД по региону Андрея Ярцева, чтобы задержать нападавших, у полиции достаточно сотрудников, они работают при поддержке бойцов "Росгвардии".ЧП произошло в поселке Косая Гора в Туле. На сотрудника патрульно-постовой службы напали три человека, избили, забрали табельное оружие и выстрелили в него, после чего бросили пистолет и скрылись.Пострадавший госпитализирован, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.Полицейские уже обнаружили машину, на которой скрылись преступники.