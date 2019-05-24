Последние дни рабочей недели отметились как радостными известиями, так и драматическими происшествиями. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 мая 2019 года.

Последние дни рабочей недели отметились как радостными известиями, так и драматическими происшествиями. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 мая 2019 года.После выхода фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" на Василия Степанова обрушилась популярность, с которой он не справился. А узнав мир кино изнутри, актер вовсе загремел в психушку.О том, что происходит в жизни артиста, ходит много слухов и мифов. Развеять их мы попросили Кирилла Чибисова, букинг-директора агентства "Ру-Концерт", который помогал Василию Степанову с трудоустройством.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 мая 2019 года, читайте в и специальных .