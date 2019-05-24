Правительство России одобрило законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 года.

Документ разрешает гражданам в упрощенном порядке оформить права на дома на садовых и дачных участках – без направления уведомлений об их строительстве и реконструкции. Такой упрощенный порядок оформления прав действовал до 1 марта 2019 года.Продлить дачную амнистию предложил Дмитрий Медведев, выступая в апреле с ежегодным отчетом в Госдуме. В середине мая в нижнюю палату парламента был внесен проект такого закона.