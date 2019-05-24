Сегодня Россия празднует День славянской письменности и культуры. В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия свое тезоименитство (именины духовенства) отмечает патриарх Кирилл. Свои поздравления ему адресовал при личной встрече президент Российской Федерации Владимир Путин.

Сегодня Россия празднует День славянской письменности и культуры. В Москве на Красной площади проходит концерт "Мир, в котором я живу", в котором принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В своем обращении Патриарх Кирилл рассказал, что создание славянской азбуки Кириллом и Мефодием стало основой дальнейшего развития использующих ее народов. По его мнению, подвиг христианских проповедников привел к тому, что славянские народы, особенно народы исторической Руси, стали одними из мировых центров самобытной культуры. Первые кирпичики в создание этого великого здания положили святые Кирилл и Мефодий. "Сегодня мы их вспоминаем и торжествуем, взирая на величайшие достижения нашего народа в области культуры и просвещения", — передает "Россия 24" слова Патриарха.По мнению предстоятеля Русской православной церкви, традиции, заложенные нашими предками, позволяют стране развиваться. "Традиция собираться на Красной площади (по случаю праздника) опирается на величайшую духовную и культурную ценность, которая во многом сформировала облик всего нашего народа".В концерте принимают участие более 30 хоров и исполнителей общей численностью около тысячи человек, народный артист России Геннадий Дмитряк и заслуженный артист России Алексей Пузаков. В ходе концерта также прошли прямые включения из Томска, Астрахани, Белоруссии и Болгарии.В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия свое тезоименитство (именины духовенства) отмечает Патриарх Кирилл. Свои поздравления ему адресовал при личной встрече президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства пожелал Патриарху Кириллу "скорректировать график в сторону разгрузки"."Хочу поздравить вас с праздником, с Днем тезоименитства, поблагодарить за совместную работу по укреплению страны и, само собой, за ваш вклад в укрепление Русской православной церкви, а, значит, в укрепление всей нашей страны, всей России", — отметил Владимир Путин в своем поздравлении.В свою очередь Патриарх Кирилл поблагодарил президента за сотрудничество и взаимодействие, которое сейчас осуществляется между государством и церковью. "Многие добрые дела реализуются, и это видно невооруженным глазом", — отметил предстоятель Русской православной церкви.