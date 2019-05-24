Метрополитен выяснил причину сбоя на серой ветке, из-за которого пассажиры накануне полчаса просидели под землей. Состав на станции Алтуфьево застрял из-за технического дефекта. Что происходило в вагонах и на платформах, когда поезда остановились? И кого накажут за этот инцидент?

Метрополитен выяснил причину сбоя на серой ветке, из-за которого пассажиры накануне полчаса просидели под землей. Состав на станции "Алтуфьево" застрял из-за технического дефекта. Что происходило в вагонах и на платформах, когда поезда остановились? И кого накажут за этот инцидент?- На участке "Владыкино" — "Алтуфьево" нет движения поездов.Вечерний час пик. Движение парализовано на севере серой ветки. В тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" стоят три состава. В вагонах эвакуации дожидаются сотни пассажиров. На платформах — столпотворение.Пассажиры, которые ехали домой с работы, и представить не могли, что поездка выльется в подземное заточение. В перегоне между станциями "Владыкино" и "Алтуфьево" застрял и корреспондент "Вестей" Ярослав Красиенко.- Сейчас вы видите — это пассажиры, которые доехали до "Отрадного". Вышли и стоят, ожидая, что поезда будут ехать дальше. Однако дальше поезда не едут, всех людей просят пользоваться наземным транспортом.Из сломанного поезда люди вышли сразу на станцию. Следующий за ним состав подъехал максимально близко к платформе — пассажиров вывели через первый вагон. Еще один состав по запасному пути отправился обратно в "Бибирево".Движение было восстановлено через 35 минут. Экстренные службы сработали быстро — никакой паники и давки. Эвакуация прошла спокойно — около станций дежурили спасатели и медики, но их помощь не потребовалась. Практически сразу по маршруту запустили бесплатные автобусы. Но места в автобусах хватило не всем, многие шли пешком.- Те автобусы, которые сюда идут, само собой, огромная толпа людей пытается пойти на них, и мы практически пешком пришли.- Без двадцать десять вышла в "Отрадном".- Полтора часа уже идете?- Да!Причина остановки движения на серой ветке — поломка одного из поездов. Что именно пришло в негодность, в столичном метрополитене пока выясняют. Но уже известно, кто за это заплатит."Подвижной состав находится на обслуживании у производителя по контракту жизненного цикла. Производитель — "Метровагонмаш", город Мытищи. За этот случай производителю будет выставлен штраф в размере не менее полутора миллионов рублей", — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.В руководстве подземки отмечают: несмотря на нештатную ситуацию, никакой угрозы для жизни пассажиров не было.