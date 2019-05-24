Власти Псковской области ищут инвесторов для строительства туристической инфраструктуры: в области не хватает отелей и мест общественного питания, в том числе и на популярных у туристов маршрутов.

Псковские власти отмечают рост количества туристов и прогнозируют, что их станет еще больше. При этом даже в популярных местах, например, в городе Печоры, не хватает необходимой инфраструктуры."Большое количество паломников приезжает в Псково-Печерский монастырь. Какую-то часть времени они там провели, а потом возникают проблемы с тем, чтобы покушать, куда-то сводить детей, каким-то образом организовать свое свободное время, где-то переночевать, а потом комфортно уехать", - рассказал губернатор регион Михаил Ведерников.Он также сообщил, что инвесторы могут поучаствовать и в проекте создания аналога "Диснейленда" по мотивам сказок Александра Пушкина, передает РИА Новости."Было бы здорово, когда люди проедут по пушкинским местам, и можно будет в игровой форме донести до детей творчество поэта", - отметил Ведерников.