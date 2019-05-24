В Москве отказываются от переговоров с новым украинским руководством по Донбассу. Лидер Незалежной Владимир Зеленский рассчитывал быстро прослыть миротворцем и набрать дополнительных очков к парламентским выборам. Однако Кремль не стал играть по его правилам и поставил жесткое условие: сначала – прекращение огня, потом – переговоры.

В Москве отказываются от переговоров с новым украинским руководством по Донбассу. Лидер Незалежной Владимир Зеленский рассчитывал быстро прослыть миротворцем и набрать дополнительных очков к парламентским выборам. Однако Кремль не стал играть по его правилам и поставил жесткое условие: сначала – прекращение огня, потом – переговоры.Обсуждать с Зеленским Путину пока нечего, уверены эксперты.Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сомневается, что двум лидеромнужно встречаться в ближайшее время. "Какая цель этой встречи?" -задался политик риторическим вопросом в эфире на "России-1".По его словам, даже если Зеленский готов выполнять Минскиесоглашения, то ему не даст это сделать Верховная рада, где много сторонниковэкс-президента Петра Порошенко. Килинкаров надеется, что новый составукраинского парламента будет адекватнее.В свою очередь политолог Василий Макаров уверен, чтопрекращение огня может ускорить восстановление отношений между Москвой иКиевом. По словам эксперта, Зеленский вряд ли станет союзником России, но в егосилах хотя бы попытаться остановить войну в Донбассе. "Попробоватьналадить соседские или добрососедские отношения с Москвой, я думаю, у негоабсолютно может получиться", – резюмировал аналитик.В российской столице к новому украинскому президентуотносятся пока без энтузиазма. Владимир Путин отказался поздравить Зеленскомусо вступлением в должность. В Кремле пояснили, что новоиспеченного коллегуроссийский лидер поздравит тогда, когда на Донбассе начнет устанавливаться мир.Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Одним из первыхрешений нового главы государства стал роспуск Верховной рады. Выборы вукраинский парламент назначены на конец июля.В случае, если шоумену удастся провести в Раду достаточноеколичество своих сторонников и заключить союзы с другими фракциями, ситуация вДонбассе может сдвинуться с мертвой точки. Во всяком случае, еще во времяпредвыборной кампании Зеленский называл окончание войны своей приоритетнойцелью на посту президента.