В Москве отказываются от переговоров с новым украинским руководством по Донбассу. Лидер Незалежной Владимир Зеленский рассчитывал быстро прослыть миротворцем и набрать дополнительных очков к парламентским выборам. Однако Кремль не стал играть по его правилам и поставил жесткое условие: сначала – прекращение огня, потом – переговоры.
В Москве отказываются от переговоров с новым украинским руководством по Донбассу. Лидер Незалежной Владимир Зеленский рассчитывал быстро прослыть миротворцем и набрать дополнительных очков к парламентским выборам. Однако Кремль не стал играть по его правилам и поставил жесткое условие: сначала – прекращение огня, потом – переговоры.
Обсуждать с Зеленским Путину пока нечего, уверены эксперты.
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сомневается, что двум лидером
нужно встречаться в ближайшее время. "Какая цель этой встречи?" -
задался политик риторическим вопросом в эфире на "России-1".
По его словам, даже если Зеленский готов выполнять Минские
соглашения, то ему не даст это сделать Верховная рада, где много сторонников
экс-президента Петра Порошенко. Килинкаров надеется, что новый состав
украинского парламента будет адекватнее.
В свою очередь политолог Василий Макаров уверен, что
прекращение огня может ускорить восстановление отношений между Москвой и
Киевом. По словам эксперта, Зеленский вряд ли станет союзником России, но в его
силах хотя бы попытаться остановить войну в Донбассе. "Попробовать
наладить соседские или добрососедские отношения с Москвой, я думаю, у него
абсолютно может получиться", – резюмировал аналитик.
В российской столице к новому украинскому президенту
относятся пока без энтузиазма. Владимир Путин отказался поздравить Зеленскому
со вступлением в должность. В Кремле пояснили, что новоиспеченного коллегу
российский лидер поздравит тогда, когда на Донбассе начнет устанавливаться мир.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая. Одним из первых
решений нового главы государства стал роспуск Верховной рады. Выборы в
украинский парламент назначены на конец июля.
В случае, если шоумену удастся провести в Раду достаточное
количество своих сторонников и заключить союзы с другими фракциями, ситуация в
Донбассе может сдвинуться с мертвой точки. Во всяком случае, еще во время
предвыборной кампании Зеленский называл окончание войны своей приоритетной
целью на посту президента.