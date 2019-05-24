С того момента, как Петр Порошенко с треском провалился во время второго тура выборов президента Украины, началась стихийная кампания по унижению политика. На свет стали доставать его многочисленные грешки, которые тщательно маскировались, когда бывший украинский лидер еще находился у власти.

С того момента, как Петр Порошенко с треском провалился во время второго тура выборов президента Украины, началась стихийная кампания по унижению политика. На свет стали доставать его многочисленные грешки, которые тщательно маскировались, когда бывший украинский лидер еще находился у власти.Слухи о том, что , который в то время находился в должности президента Украины, страдает от алкоголизма, ходили уже давно. Однако тогда на стороне политика была мощная машина государственной пропаганды, поэтому всем его странностям находили затейливые объяснения.Дескать, вечно опухшее лицо Порошенко – последствия бессонных ночей, проведенных в тяжких думах о судьбах страны. Мятый костюм, по мнению журналистов, показывает стремление политика заниматься делами, а не своим внешним видом. Да и в кармане, рассказывали многочисленные эксперты, первое лицо государства носит вовсе не фляжку с горячительным, а записную книжку, чтобы в любой момент иметь возможность записать туда свежие идеи. Ну а срывает шапки и дергает людей за носы во время публичных встреч от избытка чувств.Однако позорный проигрыш на выборах комедийному актеру стал только первым эпизодом унижения политика. Теперь ему припоминают все грехи. Не стал стесняться в выражениях, в частности, киевский политолог Сергей Белашко. В эфире телеканала "НАШ" он решил сравнить образы действующего и покинувшего свою должность президентов."Предыдущий портрет на публике пытался быть солидным, даже пьяным в дым, пытался изображать из себя нечто среднее между Наполеоном, Карлом XII и Гудерианом", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта. На этом фоне Владимир Зеленский, по его мнению, значительно выделяется в лучшую сторону и показывает людям именно то, что они хотят видеть."Им надоели портреты, надоели эти люди, которые всю жизнь только лгали и воровали. Они хотят что-то принципиально нового, и Зеленский демонстрирует им эту принципиальную новизну. Поэтому у него и рубаха с закатанными рукавами", – подчеркнул Сергей Белашко.