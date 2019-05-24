Певец Сергей Лазарев рос на глазах у всей страны. Многие зрители
помнят, как еще мальчишкой будущая звезда участвовала в ансамбле Непоседы и играла
в Ералаше.
Певец Сергей Лазарев рос на глазах у всей страны. Многие зрители
помнят, как еще мальчишкой будущая звезда участвовала в ансамбле "Непоседы" и играла
в "Ералаше".
После был музыкальный проект "Smash!", где певец четыре года
работал вместе с Владом Топаловым, и первые шаги в шоу-бизнесе в роли
самостоятельного артиста. Казалось бы, все яркие моменты биографии Сергея уже
известны публике, однако Лазареву есть чем удивить фанатов.
Артист готов открыться с новой стороны. Он намерен
рассказать о страшных потерях, поделиться потрясениями и семейными тайнами,
которые до сих пор были скрыты от посторонних глаз.
В новом выпуске программы "Однажды…",
которая выйдет в эфир на телеканале НТВ 25 мая в 16:20, Сергей Лазарев откровенно
ответит на все интересующие поклонников вопросы. Артист готов рассказать о
родителях, пиаре на собственном ребенке, суррогатном материнстве и главном
достижении своей жизни.
Отметим, что в жизни звезды были не только личные, но и
профессиональные драмы. Одна из них случилась еще 2016 году. У артиста отняли
заслуженное право занять первое место международного вокального конкурса "Евровидение". с достоинством принял поражение и через три года вновь с представил Россию
на сцене певческого состязания.
В программе "Однажды…" вспомнит о первых
шагах на пути в большой мир шоу-бизнеса, который привел прямиком его на мировую
сцену. Какую цену певец заплатил за успех, и кого до сих пор не может простить?