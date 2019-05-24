Певец Сергей Лазарев рос на глазах у всей страны. Многие зрители помнят, как еще мальчишкой будущая звезда участвовала в ансамбле Непоседы и играла в Ералаше.

Певец Сергей Лазарев рос на глазах у всей страны. Многие зрителипомнят, как еще мальчишкой будущая звезда участвовала в ансамбле "Непоседы" и игралав "Ералаше".После был музыкальный проект "Smash!", где певец четыре годаработал вместе с Владом Топаловым, и первые шаги в шоу-бизнесе в ролисамостоятельного артиста. Казалось бы, все яркие моменты биографии Сергея ужеизвестны публике, однако Лазареву есть чем удивить фанатов.Артист готов открыться с новой стороны. Он намеренрассказать о страшных потерях, поделиться потрясениями и семейными тайнами,которые до сих пор были скрыты от посторонних глаз.В новом выпуске программы "Однажды…",которая выйдет в эфир на телеканале НТВ 25 мая в 16:20, Сергей Лазарев откровенноответит на все интересующие поклонников вопросы. Артист готов рассказать ородителях, пиаре на собственном ребенке, суррогатном материнстве и главномдостижении своей жизни.Отметим, что в жизни звезды были не только личные, но ипрофессиональные драмы. Одна из них случилась еще 2016 году. У артиста отнялизаслуженное право занять первое место международного вокального конкурса "Евровидение". с достоинством принял поражение и через три года вновь с представил Россиюна сцене певческого состязания.В программе "Однажды…" вспомнит о первыхшагах на пути в большой мир шоу-бизнеса, который привел прямиком его на мировуюсцену. Какую цену певец заплатил за успех, и кого до сих пор не может простить?