Российский теннисист, 216-я ракетка мира Алексей Ватутин в финале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 55 минут обыграл представителя Украины Сергея Стаховского со счетом 6:4, 1:6, 6:3.

Российский теннисист, 216-я ракетка мира Алексей Ватутин в финале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 55 минут обыграл представителя Украины Сергея Стаховского со счетом 6:4, 1:6, 6:3.Россиянин ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи, а у Стаховского, занимающего 111-е место в рейтинге ATP, девять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка из шести.Таким образом, Ватутин вышел в основную сетку турнира. Имя своего следующего соперника Алексей узнает позднее.