Новый ручной пулемет Калашникова РПК-16 может поступить на вооружение Росгвардии. Сейчас оружие заканчивает всесторонние испытания и уже получает высокие оценки. Поэтому, скорее всего, ведомство купит достаточно серьезное количество пулеметов, заявил руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков.

Новый ручной пулемет Калашникова РПК-16 может поступить на вооружение Росгвардии. Сейчас оружие заканчивает всесторонние испытания и уже получает высокие оценки. Поэтому, скорее всего, ведомство купит "достаточно серьезное" количество пулеметов, заявил агентству ТАСС руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков.РПК-16 использует автоматные патроны калибром 5,45х39, такие же, как АК-74 или АК-12. На пулемете можно поменять ствол с короткого, 415 миллиметров, на длинный, 560 миллиметров.К новому оружию подходят как обычные "рожки" от Калашникова на 30 патронов, так и специальный барабанный магазин на 95 патронов. Также на оружие можно установить сошки для более комфортной стрельбы, различные прицелы и многое другое.Ранее сообщалось, что РПК-16 проходит испытания и в вооруженных силах России, однако их результаты пока не известны.