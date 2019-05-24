Российская теннисистка, 169-я ракетка мира Софья Жук в финале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 57 минут обыграла представительницу Бельгии Гретье Миннен со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Российская теннисистка, 169-я ракетка мира Софья Жук в финале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 57 минут обыграла представительницу Бельгии Гретье Миннен со счетом 6:2, 3:6, 6:3.Россиянка единожды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11, а у Миннен, занимающей 150-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейка из восьми.В параллельной игре еще одна россиянка Людмила Самсонова (161) в двух сетах за один час 17 минут переиграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:4, 6:3.Таким образом, Жук и Самсонова вышли основную сетку Открытого чемпионата Франции. Имена своих следующих соперниц россиянки узнают позднее.